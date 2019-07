Finanzspritze in Remscheid : 550.000 Euro für Freiherr-vom-Stein-Schule

Finanzspritze in Remscheid

Schäden im Mauerwerk sind der Grund für das Feuchtigkeitsproblem im Gebäude der Freiherr-vom-Stein-Grundschule an der Hardtstraße 18. Der Rat bewilligte in seiner letzten Sitzungen vor den Ferien 550.000 Euro für die Sanierung. Foto: Henning Schlüter

Remscheid Der Kunst- und ein Gruppenraum der Freiherr-vom-Stein Grundschule werden aktuell provisorisch hergerichtet. Die komplette Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden ist für 2020 geplant. Der Rat bewilligte 550.000 Euro.

Es ist wohl das schönste Geschenk, das der Rat der Stadt Remscheid Lehrern, Eltern und Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Freiherr-vom-Stein kurz vor Ferienbeginn machen konnte: In der letzten Ratssitzung vor der großen Sommerpause bewilligte das Gremium außerplanmäßige Mittel in Höhe von 550.000 Euro für die dringende Behebung von Feuchtigkeitsschäden.

Das sanierungsbedürftige Gebäude war immer wieder Thema in der Bezirksvertretung (BV) Lennep. Schäden im Mauerwerk sind der Grund für das Feuchtigkeitsproblem. Die Lokalpolitiker wollten sich ein Bild vor Ort machen. Zur Besichtigung kam es allerdings nicht. Denn: Insgesamt zwölf Balken in der Decke zwischen Erdgeschoss und erster Etage sind durch das Eindringen von Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum marode und müssen dringend ausgetauscht werden. Die Treppe zur ehemaligen Hausmeisterwohnung ist ebenfalls betroffen und wurde vorsorglich gesperrt.

Denkmalschutz Das Gebäude an der Hardtstraße 18 wird überwiegend von der OGS genutzt. Es wurde 1910 errichtet und steht unter Denkmalschutz.

Jubiläum Erst kurz vor den Sommerferien feierte die Freiherr-vom-Stein Schule das 150-jährige Bestehen des Hautgebäudes an der Hardtstraße 2.

Vorübergehend mussten zur Sicherheit auch der Kunst- sowie ein Gruppenraum im Frühjahr in dem Gebäude an der Hardtstraße 18 geschlossen werden. Gerade der Kunstraum wird aber von der Schule und dem Offenen Ganztag (OGS) dringend benötigt. Aktuell findet dort eine provisorische Sanierung statt, die garantieren soll, dass die Räume nach Ende der Ferien wieder nutzbar sind. Für den Austausch zweier maroder Balken konnte Thomas Judt, Leiter des städtischen Gebäudemanagements, noch auf einen Restetat seines Fachdienstes in Höhe von 5.000 Euro zurückgreifen.