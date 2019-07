Eisdiele in Lennep : Giorgio Simone sorgt für Abkühlung

Lennep Mit dem eigenen Eiscafé in der Lenneper Altstadt erfüllt sich Giorgio Simone (29) den Traum der Selbstständigkeit.

Ein wenig nervös ist Simone kurz vor der Eröffnung am heutigen Samstag doch, wenn er daran denkt, was ihm jetzt alles bevorsteht. Der gelernte Gebäudereiniger hat sich nahezu spontan dazu bereit erklärt, das seit drei Monaten geschlossene Eiscafé San Marco inmitten der Lenneper Altstadt zu übernehmen. Mutig, wenn man bedenkt, dass sich der Leerstand im Herzen der Röntgenstadt weiter ausbreitet. Zuletzt gab die Bäckerei Beckmann das Ladenlokal an der Wetterauer Straße auf, um an der Alten Kölner Straße im Rewe-Supermarkt eine neue, zentralere Filiale zu eröffnen.