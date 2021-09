Unfall in Remscheid : 18-Jähriger verliert Kontrolle über Audi

Unfall in Remscheid

Südbezirk Bei einem Unfall auf der Wermelskirchener Straße haben am Donnerstag zwei Menschen leichte Verletzungen davongetragen. Der Sachschaden war erheblich.

Ein 18-jähriger Audi-Fahrer war der Polizei zufolge gegen 17.10 Uhr auf der Wermelskirchener Straße in Richtung Preyersmühle unterwegs gewesen, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Nissan, den er wiederum in eine angrenzende Hecke schob.