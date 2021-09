Coronavirus in Remscheid : Mobile Impfkampagne der Stadt geht weiter

Remscheid Auch in dieser Woche stehen in Remscheid mobile Corona-Impfungen auf dem Programm. Los geht’s am heutigen Freitag, 24. September, zum Freitagsgebet von 14 bis 15.30 Uhr auf dem Moscheegelände der Ditib-Gemeinde an der Weststraße.

Willkommen sind alle Interessierten ab zwölf Jahren. Das gilt auch für die mobilen Impfaktionen am morgigen Samstag, 25. September, jeweils von 10 bis 16 Uhr auf der oberen Alleestraße im Brunnenbereich und erstmals am Testzentrum in Lüttringhausen (Richard-Koenigs-Straße 1).

Die Corona-Inzidenz hat sich derweil auf einem niedrigen Niveau eingependelt und liegt am Donnerstag bei 33,2. Der NRW-Schnitt beträgt 64,0. Dem städtischen Gesundheitsamt zufolge sind aktuell 84 Remscheider mit dem Coronavirus infiziert und leben ebenso in angeordneter häuslicher Quarantäne wie 608 Personen, die als Verdachtsfälle gelten. Drei Menschen mit Covid-19 müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden, einer davon auf der Intensivstation.

Insgesamt haben sich in Remscheid bislang 7082 Bürger mit dem Coronavirus angesteckt. 180 davon sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

(red)