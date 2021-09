Unglück beim Ausparken : 81-Jähriger aus Hünxe bei Unfall in Lohberg schwer verletzt

Dinslaken/Hünxe Ein Autofahrer wollte auf der Hünxer Straße vom Fahrbahnrand aus anfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Straße musste danach komplett gesperrt werden.

Ein 81-jähriger Mann aus Hünxe ist bei einem Unfall in Dinslaken-Lohberg schwer verletzt worden. Das Unglück geschah am Montag gegen 11 Uhr. Ein 82-jähriger Autofahrer aus Dinslaken wollte in Höhe einer Apotheke von einem Parkplatz am Fahrbahnrand auf die Hünxer Straße fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 81-Jährigen aus Hünxe, der mit seinem Auto auf der Straße aus Richtung Bruckhausen in Richtung Dinslaken unterwegs war.