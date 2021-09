Remscheider vor Gericht : Mildere Strafe für 70-jährigen Zündler

Remscheid Die Strafe sei viel zu hoch! Mit dieser Behauptung ging ein 70-jähriger Remscheider ein weiteres Mal in die Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts.

Dort war er zuletzt zusammen mit einem jüngeren Komplizen wegen der Serie von Heuballenbränden in Bergisch Born im Sommer 2017 verantwortlich gemacht und verurteilt worden. Es waren Bilder aus einer Wildkamera, die ihn verdächtig gemacht hatten und ein seltenes Auto, das Spaziergängern aufgefallen war. Wohl mehr aus Langeweile zündelten sie nachts mit Grillanzündern und verursachten Schäden in fünfstelliger Höhe.

Der Berufungsrichter am Landgericht Wuppertal fand am Urteil nichts zu bemängeln. Schließlich hatte der Remscheider in dieser Sache auch ein Geständnis abgelegt – ein Widerruf war nicht zu erwarten. Wegen des geringen Anteils an der Gesamtstrafe also noch einmal den ganzen Prozess aufrollen? Der Richter sah nur geringste Chancen für den Berufungsführer, aber dafür riesige Kosten.