Remscheider Innenstadt : Nach Messerstichen – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Innenstadt Zwei Tage nach einer blutigen Auseinandersetzung in der Remscheider Innenstadt kann die Polizei nun einen Fahndungserfolg vermelden.

Wie berichtet, war es am Dienstag, 21. September, gegen 20.45 Uhr an der Konrad-Adenauer-Straße – im Bereich der Bushaltestellen am Allee-Center – zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen gekommen. Zwei von ihnen wurden dabei schwer verletzt.

Wie es in einer gemeinsamen Erklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Donnerstag heißt, nahm die Polizei am späten Mittwochnachmittag in Wuppertal einen 20-jährigen dringend Tatverdächtigen fest, der für die Messerstiche verantwortlich sein soll. Seine beiden Mittäter (14 und 16 Jahre alt) konnte die Polizei in den frühen Morgenstunden bei zwei durch die Staatsanwaltschaft angeregten Durchsuchungsbeschlüssen auf Remscheider Stadtgebiet festnehmen. Alle Verdächtigen seien „bislang hinreichend polizeilich in Erscheinung getreten“, heißt es weiter. Der Älteste des Trios wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen den Festgenommenen erließ. Für die beiden anderen steht eine Entscheidung noch aus. Sie befinden sich weiter in polizeilichem Gewahrsam.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Mordkommission „Konrad“ dauern an. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittlungsbehörden erneut um Zeugenhinweise zur Tat. Ganz konkret werden Zeugen gesucht, die sich mit den streitenden Gruppen in der Linie 655 befunden haben und / oder das Geschehen unmittelbar nach Verlassen des Busses an der Haltestelle am Allee-Center beobachten konnten. Der Tat gingen Streitigkeiten und eine Schlägerei in der Buslinie 655 voraus, nachdem alle Beteiligten gemeinsam am Quimperplatz eingestiegen waren. Als die fünf Personen den Bus an der Konrad-Adenauer-Straße verließen, eskalierte die Situation.