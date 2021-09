Nach Unfall auf der Werther Straße : Dreijähriges Kind erliegt seinen Verletzungen

Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in eine Spezialklinik, wo es jetzt an den Folgen des Unfalls starb. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Isselburg Den Folgen seiner schweren Verletzungen erlegen, ist jetzt ein dreijähriges Kind, das es bei einem Unfall am 9. September auf der Werther Straße erlitt.

(RP) Den Tod des Kindes teilte die Polizei des Kreises Borken am Mittwoch mit. Das Kind hatte die schweren Verletzungen bei einem Verkehrsunfall in Isselburg erlitten, der sich wie berichtet am 9. September auf der Werther Straße ereignet hatte. Dabei war eine 30-Jährige gegen 7.30 Uhr mit ihrem Wagen in Richtung B67 unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor die Isselburgerin die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin und ein fünfjähriges Kind erlitten schwere Verletzungen, bei einem dreijährigen Kind bestand Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber flog es in eine Spezialklinik, wo es seinen Verletzungen nun erlag. Die beiden anderen Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.