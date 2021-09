Tagung in Müngsten : Städte wollen größere Vorwarnzeit bei Hochwasser

Tagung in Müngsten

Die Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, Tim Kurzbach und Uwe Schneidewind sowie die Beigeordneten aus Remscheid, Solingen und Wuppertal trafen sich mit ihren Büros in Haus Müngsten. Foto: Stadt Solingen

Solingen/Remscheid Gemeinsam für besseren Hochwasserschutz: Die Verwaltungsspitzen der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal tagten unter der Müngstener Brücke.

Nach der Hochwasserkatastrophe von Mitte Juli dieses Jahres haben sich die drei bergischen Großstädte das Ziel gesetzt, ein modernes Warnsystem zu installieren, das möglichst den gesamten Verlauf der Wupper und anderer Fließgewässer von der Quelle bis zur Mündung umfasst. Auf diese Weise soll die Vorwarnzeit erhöht werden, um gegebenenfalls bei neuen Starkregenereignissen in der Zukunft früher als bisher reagieren zu können.

Das ist unter anderem das Ergebnis einer Tagung, zu der sich die drei Oberbürgermeister Tim Kurzbach (Solingen), Burkhard Mast-Weisz (Remscheid) und Uwe Schneidewind (Wuppertal) sowie weitere Mitglieder aus den Verwaltungsvorständen der drei Städte jetzt in Müngsten getroffen haben. Dabei handelte es sich um die erste Tagung dieser Art nach längerer Corona-Pause – wobei sich die Teilnehmer der Zusammenkunft schnell einig waren, dass angesichts des „Jahrtausendhochwassers“ vom 14. Juli und der dadurch verursachten Schäden etwa in Unterburg und im Morsbachtal starker Verbesserungsbedarf bestehe. Dies gelte sowohl in Bezug auf Meldewege und Feuerwehrausstattung, als auch bei der Alarmierung der Bevölkerung.