Unfall in Mönchengladbach : Fahrrad gerät unter Lkw – 75-Jähriger nur leicht verletzt

Mönchengladbach In Mönchengladbach ist ein Lkw mit einem Radfahrer kollidiert. Das Fahrrad wurde überrollt und dabei zerstört.

Gegen 13.10 Uhr standen die beiden Verkehrsteilnehmer an einer roten Ampel an der Kreuzung Odenkirchener-/Unterheydener Straße. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhren sie los. Der Radfahrer beabsichtigte, geradeaus zu fahren; der Lkw-Fahrer bog nach rechts in die Unterheydener Straße ab. Dabei kam es zur Kollision, bei der das Fahrrad unter den Lkw geriet. Der 75-Jährige stürzte und zog sich nur leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrrad entstand jedoch ein Totalschaden.