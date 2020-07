Einrichtung will erster Ansprechpartner für die Metall- und Elektroindustrie in der Region sein : Neues BZI in Remscheid startklar für den Lehrbetrieb

Einrichtung will erster Ansprechpartner für die Metall- und Elektroindustrie in der Region sein

Remscheid Ein kleiner Asphaltweg führt zur neuen Halle des Berufsbildungszentrums (BZI). Die Einrichtung der Lehrwerkstatt macht jeden Tag Fortschritte. Am 3. August kommen die Auszubildenden das erste Mal.

„Wir sind im Zeitplan“, sagt Alexander Lampe, einer der beiden Geschäftsführer des BZI. Das eine oder andere müsse sicherlich noch nachgearbeitet werden, aber der Lehrbetrieb könne beginnen. Erwartet werden 180 Auszubildende. Das entspreche in etwa der Auslastung in den vorigen Jahren. Der eine oder andere Platz sei aber noch frei. Höher als erwartet lag die Zahl der Bewerbungen für einen Vorbereitungskurs. Bei diesen Kursen lernen die Teilnehmer die technischen und schulischen Fähigkeiten, um im Anschluss in der Lage zu sein, eine Ausbildung zum Beispiel als Elektroniker erfolgreich zu bestehen. Alle zwölf Plätze sind besetzt, sagt Lampe. Mit dem Neubau will das BZI seinen Anspruch untermauern, der erste Ansprechpartner für die Metall- und Elektroindustrie in der Region zu sein.