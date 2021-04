Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie in Remscheid : Kita-Appell mit schwachem Effekt

Sozialdezernent Thomas Neuhaus ist Leiter des Corona-Krisenstabs. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid „Wenn es irgendwie machbar ist, sollten die Kleinen zu Hause bleiben.“ Mit diesem „dringenden Appell“ richtete sich Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) am Freitag der vergangenen Woche an Eltern von Kita-Kindern. Grund des Aufrufs: Die sehr hohen Inzidenz-Werte in Remscheid.