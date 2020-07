Luftiges Stadtmarketing : Remscheid erkunden im Cabrio-Bus

Blick aufs Rathaus aus ungewohnter Perspektive. Foto: Röser, Henning

Remscheid Aus luftiger Sitzposition und ohne Dach über dem Kopf eine Stadt erkunden – Städtereisende in Europa kennen dieses spezielle touristische Erlebnis. Ab dem 12. Juli können Besucher ebenso wie Einheimische dieses Vergnügen auch in Remscheid erleben.

Dann startet ab 16 Uhr vom Schützenplatz aus die erste Stadtrundfahrt in einem Doppeldecker-Cabrio-Bus. Stationen der zweistündigen Rundfahrt sind unter anderem das Werkzeug- und das Röntgen-Museum, die Firma Vaillant und die Feilenfabrik Ehlis. Natürlich wird unterwegs auch das Rathaus passiert.

Möglich macht dieses neue Angebot eine Kooperation des Bergischen Städtedreiecks mit dem Unternehmen Münsteraner Stadtrundfahrten. Auf der Tourismusmesse ITB in Berlin wurde die Idee entwickelt, eine Bergische Rundfahrt anzubieten, die in fünf Stunden die Sehenswürdigkeiten der drei Städte zeigt, berichtet Holger Piwowar von der Bergisch Land Tourismus Marketing. Damit sich die Anfahrt für das Unternehmen lohnt, kann im wöchentlichen Wechsel in den drei Städten abwechselnd im Anschluss auch eine kürzere Stadttour gebucht werden. In Remscheid ist es immer der zweite Sonntag im Monat. Zunächst bis Oktober ist die Kooperation geplant, dann will man Bilanz ziehen.

Info Kartenkauf aktuell nur im Internet Foto: Röser, Henning Bergische Rundfahrt Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren zahlen 18 Euro, Erwachsene 36. Im Preis inbegriffen ist ein Imbiss im Brückenpark Müngsten. Der Bus darf durch die Schranke fahren. Stadtrundfahrt Kinder zahlen neun, Erwachsene 18 Euro (bei Gruppenfahrten ab zehn Personen 16 Euro). Tickets können aktuell nur online gebucht werden unter www.bergische-touren.de

Das neue Angebot ist ein Beispiel für den Mehrwert einer Kooperation. Weil die Nachbarstadt Wuppertal durch den längeren Ausfall des Kaiserswagens eine Lücke im touristischen Angebot hat, war sie die treibende Kraft. Alleine für eine Wuppertal-Tour aber lohnt sich das Engagement des Busunternehmens nicht. Zusammen mit Remscheid und Solingen wurde ein Paket daraus. Eines, das in Corona-Zeiten besonderen Reiz entwickelt. „Alles, was derzeit unter freiem Himmel stattfindet, funktioniert“, berichtet Piwowar. Dementsprechend ist das Oberdeck des Busses mit seinem Schiebedach besonders begehrt. Die Premierenfahrt am kommenden Sonntag, die von Wuppertal startet, ist bereits ausgebucht.

Bis zu 70 Personen fasst der Bus. Bedingt durch die Corona-Vorgabe, etwa zum Mindestabstand, können allerdings derzeit nur zwischen 40 bis 50 Gäste (je nach Familienstand) auf einer Tour mitfahren.