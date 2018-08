Motorroller stößt mit Mercedes zusammen - Gaffer stören Polizei

Remscheid Ein Rollerfahrer (63) verletzt sich schwer bei einem Zusammenstoß mit einem Mercedes. Bei der Unfallaufnahme muss die Polizei Schaulustige mehrfach auffordern, den Unfallort zu verlassen.

(hr) Ein 29-Jähriger fuhr am Sonntag mit seinem Auto auf der Rosenhügler Straße in Richtung Bismarckstraße, als ein entgegen kommender Roller aus unbekannter Ursache mit seinem Mercedes zusammenstieß. Der 63-jährige Zweiradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. An der Unfallstelle erschienen mehrere Schaulustige, die sich nur nach mehrfachen Aufforderungen der Polizisten entfernten.