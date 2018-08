Lennep Beach mit Comedy-Programm

Remscheid Lennep Beach bot erstmals eine Show zur reinen Unterhaltung. Anschließend gab es eine After-Show-Party mit DJ.

Urlaubsfeeling auf dem Alter Markt. Feiner Sand zwischen den Zehen, ein Cocktail im Liegestuhl und Chill-Out-Feeling – all das ist möglich im Herzen der Altstadt. Auch wenn im Gegensatz zu den Vortagen ein Pullover oder ein warmes Jäckchen vonnöten war.

Im Rahmen der Beach Party 2018 und des Lenneper Sommers hatten die Veranstalter „König von Preußen“, „Zum Kirchenwirt“ und die Lenneper Karnevalsgesellschaft zur Sommer-Sonnen-Strandparty rund um den Alter Markt eingeladen. „Zum Start am Dienstag ist der diesjährige Lennep Beach gut angelaufen“, sagte Veranstalter Freddy Kappenstein, Geschäftsführer des „Kirchenwirts“.

„Die Idee zu einem Comedy-Abend war einer der Vorschläge für einen neuen Programmpunkt in diesem Jahr“, erzählt Mitveranstalter Kappenstein. „Nach dem verregneten vergangenen Jahr wollten wir einige Neuerungen in das Programm hineinnehmen.“

Ob Bio-Mode, Daydrinking Ü 30, gesunde Ernährung mit „Kichererbsen-Cookies und Karotte-Zwiebel-Ingwer-Limo“ oder ihr Beruf als Synchronsprecherin für Pornofilme - Blau fasste ihren eher gewöhnlichen Alltag in frech-derber Sprache zusammen.

Auf der bewährten LTG-Volksbank-Bühne ging es inzwischen weiter mit Jan Preuß. Der ausgebildete Erzieher sieht zwei Nachteile an Kindern: „Sie nehmen alles wörtlich, und sie sagen ganz direkt, was sie denken.“

Sein Alltag als Pädagoge wechselte zwischen Lukas und Kevins, Kindheitshelden wie Bob der Baumeister oder – „die Spitze der Perversität“ – Bibi Blocksberg und Conny-Büchern ohne Fortsetzung ab. Auch die dominante Ex-Freundin fand Eingang in die Berichterstattung des 24-Jährigen.

Witz und Interaktion mit seinem Publikum fehlten bei Preuß ebenso wenig wie bei Vicki Blau und Lukas Rentzsch. Was die Performance von Preuß auszeichnete: Seine bisweilen sehr bildhaften Schilderungen, die dem Publikum einige Lachtränen und Zwischenapplaus abverlangen. Der Paderborner und seines Zeichens waschechter Schornsteinfeger mit Migrationshintergrund („Ich komme aus dem Nahen Osten! Ostdeutschland“) Lukas Rentzsch war in Remscheid kein Debütant.

Rentzsch ist ein komödiantisches Naturtalent. Rechtschreibprobleme („Immer“ schreibe ich gern mit „h“ – „dass“ zum Besserfühlen mit drei „s“) wurden ebenso thematisiert wie sein Beruf als Schornsteinfeger. „Auf Partys heißt es oft: „Waaaas? Du bist Schornsteinfeger? Passt Du denn durch den Schornstein?“ Das kam bei den Lennepern gut an.

Mit DJ „Amadeus“ aus Wuppertal setzen die drei Veranstalter in der After-Show-Party auf gute Stimmung. Kulinarisch hatte der Lennep Beach ebenfalls einiges zu bieten mit einer Cocktailauswahl von My Cocktail Taxi, Bier und Co. sowie Pommes frites und Bratwurst.