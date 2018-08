Parzelle mit Anleitung für Hobbygärtner

Freizeit : Gemüse ziehen am Stadtpark

In der ehemaligen Stadtgärtnerei tut sich was. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Salat, Tomaten oder Blumen auf der eigenen Parzelle ziehen, ohne dafür gleich einen Kleingarten anmieten zu müssen - dieses Angebot will die gemeinnützige Gesellschaft Arbeit Remscheid gGmbH den Remscheidern im kommenden Jahr machen.

Wer Interesse an diesem Vorschlag hat, kommt am Sonntag, 26. August, in die Alte Stadtgärtnerei. Dort wird das Projekt vorgestellt. Wer Lust hat, kann sich vor Ort gleich eine Parzelle für die kommende Freiluft-Saison sichern.

Auf dem Gelände der früheren Stadtgärtnerei, das viele Jahre lang ungenutzt vor sich hin schlummerte, ist die Arbeit Remscheid schon seit zwei Jahren mit unterschiedlichen Qualifizierungs-Projekten aktiv. Im März 2018 hat sie nun das Gelände von der Stadt fest angemietet, berichtet Geschäftsführer Ralf Barsties. Ziel ist es, die grüne Insel am Rand des Stadtparks nach und nach zu einem Treffpunkt für die Remscheider zu entwickeln.

Ein erster Schritt sind die neu angelegten Hochbeete, die den Bürgern für ihre private Gartennutzung vermietet werden sollen. Das Besondere dabei: Es gibt für die Hobbygärtner vor Ort praktische Anleitung. Ein gelernter Gärtnermeister leitet in der Stadtgärtnerei täglich die Teilnehmer verschiedener Qualifizierungsmaßnahmen. Von seinem Wissen und dem seiner Schützlinge sollen auch die Hobbygärtner profitieren, sagt Barstieß.

Aktuell produziert das Gärtnerteam in einem renovierten Gewächshaus vor allem für den Eigenbedarf. So verschönern die Blumen und Pflanzen, die hier gezogen werden, die Freizeitanlage Kräwinkler Brücke, die ebenfalls von der Arbeit Remscheid betreut wird - und die in diesem heißen Sommer einen guten Zuspruch erlebt.



Kräuter und Gemüse aus Eigenproduktion landen aktuell auf den Schneidebrettern und in den Kochtöpfen der Produktionsschule „Catering & Eingemachtes“, die in ihren Küchen-Räumen in der Straße Am Bruch nicht nur Speisen für Catering-Aufträge bei Festen und Feiern herstellt, sondern auch Sauchen, Dips und Öle für den Verkauf. Vor einigen Wochen gab das Team ein Gastspiel auf dem Wochenmarkt vor dem Rathaus.

Einige der sehr schmackhaften Ergebnisse dieser Schule können Besucher am Tag der offenen Tür am 26.August in der Stadtgärtnerei probieren. Es gibt Kaffee, Kuchen und Gegrilltes.