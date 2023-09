Unfall in Neuss Rollerfahrer wird bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Ein Rollerfahrer aus Krefeld wurde am Dienstag, 5. September, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 44-jährige Mann befuhr gegen 10.40 Uhr die Kaarster Straße aus Neuss kommend in Fahrtrichtung Kaarst. Nachdem er den Einmündungsbereich Kaarster Straße/Viersener Straße überquert hatte, missachtete ein ihm entgegenkommender Pkw beim Abbiegen in eine Einfahrt seinen Vorrang. Der Rollerfahrer konnte zwar noch bremsen, eine Kollision mit dem nach links abbiegenden Pkw jedoch nicht mehr verhindern. Der Krefelder stürzte mit seinem Roller und verletzte sich dabei so schwer, dass er in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 64-jährige Pkw-Führer aus Korschenbroich blieb unverletzt.