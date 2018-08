Remscheid : Busfahrten zum Nulltarif

Zur Nacht der Kultur am 27. Oktober ist der Busverkehr innerhalb der Stadt gratis. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Am Tag der Vereine und bei der Nacht der Kultur können Passagiere in Remscheid kostenlos mit dem Bus fahren.

Die Entscheidung hätte im Stadtrat nicht eindeutiger ausfallen können: 50 Ja-Stimmen entfielen auf einen Antrag von SPD, Grünen und Linkspartei, wonach beim Tag der Vereine am Sonntag, 9. September, und bei der Nacht der Kultur am Samstag, 27. Oktober, der Busverkehr in Remscheid gratis sein soll.

Gegenstimmen gab es nicht. Bei den Stadtwerken stößt diese Entscheidung auf Gegenliebe. Sie setzen sie um: „Denn auf diese Weise können wir im Anschluss Passagiere für uns gewinnen, die ansonsten kaum oder gar nicht den öffentlichen Personennahverkehr nutzen“, setzt Matthias Bioly, Bereichsleiter Verkehrsmanagement bei den Remscheider Stadtwerken, auf einen Werbeeffekt.

Tausende Remscheider und viele Gäste aus dem Umland werden bei den beiden Großereignissen erwartet. Bei der Nacht der Kultur gehen am 27. Oktober an zahlreichen Veranstaltungsorten Konzerte, Theaterprogramme, Lesungen oder Filmvorführungen über die Bühne. Am 9. September präsentieren mehr als 70 Vereine und Initiativen ihr Spektrum auf dem Theodor-Heuss-Platz am Rathaus und auf der Alleestraße.

Alle drei Jahre findet diese Großveranstaltung statt, die im Rathaus Sarah Eichhorst, Mitarbeiterin des Stadtmarketings, vorbereitet. Sie verspricht ein breites Spektrum. „Sportvereine sind ebenso mit dabei wie die Treckerfreunde, die Imker und auch die Partnerschaftskomitees.“ Vertreter aus Pirna, Presov, Kirsehir, Ashington und Newbiggin-by-the-Sea sowie Mragowo werden bei diesem Anlass Remscheid einen Besuch abstatten. Zudem kündigt Sarah Eichhorst ein Bühnenprogramm an, bei dem sich die Vereine vorstellen. Die Tanzgarden der Rot-Blauen Funken präsentieren Showeinlagen. International geht es bei Folklore aus Portugal und bei türkischer Musik zu.

Beim vergangenen Tag der Vereine sei ein Programmpunkt auf besonderes Interesse gestoßen. Das Team vom Tierheim an der Schwelmer Straße brachte damals vier Hunde mit. Unter dem Motto „Tiere suchen ein Zuhause“ wurden die Vierbeiner auf der Bühne vorgestellt. „Das kam super an und war auch erfolgreich“, berichtet Sarah Eichhorst. So wird es am 9. September zu einer Wiederholung der Aktion kommen.

Das Programm beginnt um 10 Uhr mit einem Grußwort von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und endet um 17 Uhr mit einer einstündigen Musicalaufführung der Fitness- und Dance Company des Remscheider SV.

Zu all dem können Interessenten gratis mit dem Bus gelangen. Denn: Eine Bedingung sei mittlerweile erfüllt, berichtet Stadtwerke-Verkehrsmanager Matthias Bioly. Auch die übrigen Anbieter, die in Remscheid Buslinien betreiben, ziehen mit. Die Busunternehmen OVAG, RVK und die Wuppertaler Stadtwerke hätten grünes Licht gegeben. Denn das Gratis-Angebot mache nur dann Sinn, wenn alle an einem Strang ziehen. Kreuz und quer können somit am 9. September Passagiere ganztägig zum Nulltarif fahren. Bei der Nacht der Kultur am 27. Oktober tritt diese Regelung ab 17 Uhr in Kraft.