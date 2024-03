Einsatzkräfte in Kleve schockiert „Jeder lief um das Opfer herum“ – Handygaffer behindern Helfer bei tödlichem Unfall

Nach dem tödlichen Unfall eines Quadfahrers auf der Klever Hoffmannallee am Mittwoch zeigt sich die Polizei schockiert von Schaulustigen und Gaffern. „Was sich hier nach dem Unfall abspielte, verschlägt einem die Sprache“, sagt Polizeisprecher Stefan Sparberg. Der Polizist ist 58 Jahre alt und war bei einigen Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang im Einsatz. Szenen am Mittwoch machten aber auch ihn fassungslos. So filmten mehrere Schaulustige mit ihren Handys den kurz zuvor verunglückten Mann. „Da wurde gefilmt, wie Erstretter um das Leben des Menschen kämpfen. Jeder versuchte, eine noch bessere Position zu bekommen und lief um das Opfer herum“, sagt der Beamte. „Wie kann man nur so tief sinken?“