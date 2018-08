Alt-Remscheid : Leerstand bereitet Kopfzerbrechen

Remscheid Die Stadt möchte eine Arbeitsgruppe einrichten. Einige Politiker sind allerdings skeptisch, was solche Gruppen angeht.

Von Thomas WIntgen

Die Stadtverwaltung möchte eine Arbeitsgruppe „Leerstandsmanagement in der Innenstadt Remscheid“ einrichten. Mit der Idee ging sie in die Bezirksvertretung Alt-Remscheid sowie in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung. „Zurzeit finden mit einigen Eigentümern leerstehender Immobilien Gespräche statt, um deren Investitions- und Kooperationsbereitschaft auszuloten“, teilte Baudezernent Peter Heinze mit. Die negativ ausstrahlenden Leerstände müssten dringend beseitigt werden. Dafür benötige die Stadt „Nachnutzungskonzepte“.

Heinze nennt als Projektziele die Verbesserung der Rahmenbedingungen, die Unterstützung innovativer Unternehmenskonzepte, die Entwicklung von Ideen und Konzepten sowie die – womöglich vorübergehende – Nutzung von Leerständen.

Rosemarie Stippekohl (CDU) findet es entscheidend, dass neue Strategien entwickelt werden. Man dürfe nicht ewig dem schwindenden Einzelhandel nachtrauern oder die Entwicklung der Alleestraße dem Center anlasten. Und es brauche auch nicht „Arbeitsgruppe fünf oder Lenkungsgruppe vier“, sondern sie betrachte das Papier als „Bündelung aller damit beschäftigten Arbeitskreise“.

„Arbeitsgruppen kommen und gehen – die Probleme aber bleiben bestehen.“ Fritz Beinersdorf (Linke) sagte, die Arbeitsgruppen müssten „gezwungen werden, regelmäßig aus ihren Gremien zu berichten“.

Hans Lothar Schiffer (FDP) meinte, dass man „völlig vergessen“ müsse, „dass alles wieder mit Handel besetzt werden kann“. Insofern betrachte er Konzeptionelles mit dem Gedanken „Alles, was Menschen in die Stadt bringt, ist gut.“

Das sieht auch Ralf Wieber (CDU) so. „Einzelhandel wird es an der Allee nicht mehr geben.“ Man müsse sich vor allem Gedanken machen, wo es an der unteren Alleestraße hingehen solle – und nicht darüber, wieder Einzelhandel anzusiedeln.

Beigeordneter Peter Heinze hatte mit der Sitzungsvorlage eine Statistik vorgelegt, nach der in Alt-Remscheid im April 93 von 432 Ladenlokale (21,5 Prozent) leer standen. 2008 waren es 68 von 472 Ladenlokalen (14,4 %), 2013 – Höchststand – 115 von 484 (23,8 %).

Auf die Verkaufsfläche umgerechnet, standen im April 16.800 Quadratmeter von 101.600 leer

(16,5 %). 2008 waren es 5600 von 99.800 Quadratmetern (5,6 %), 2013 dann 19.000 von 103.200 Quadratmetern (18,4 %). Die Abnahme zwischen 2013 und 2018 erklärt die Bauverwaltung mit der „ausgeprägten Umwandlung von Einzelhandel in andere Nutzungen“, also Wohnen, Gastronomie, Praxen, Büros, Handwerk, Dienstleistung, Lager und Gewerbe.

Heinze: „Im Stadtumbau-Gebiet der Innenstadt erreicht der Leerstand – insbesondere gemessen an der Verkaufsfläche – sowohl in der absoluten als auch in der relativen Dimension ein städtebaulich relevantes Maß.“ Diese Formulierung beschreibe unter anderem die negative Auswirkung leerstehender Ladenlokale auf der mittleren und unteren Allee auf das direkte Umfeld.

Parallel zu den Aktivitäten der Immobilien- und Standortgemeinschaft Alleestraße (ISG) habe die Stadt verschiedene Bausteine zur Gegensteuerung erarbeitet und eingesetzt, so etwa das Konzept zur Revitalisierung der Innenstadt, in dem es Nachnutzungskonzepte für leerstehende Einzelhandels-Immobilien gebe.

Das eingerichtete Innenstadt-Management setze verschiedene Teilprojekte um. Es sei grundsätzlich Ansprechpartner für Eigentümer, die sich über eine Nachfolge-Nutzung beraten lassen wollten. Eine weitere Aufgabe sei die Moderation der Zwischennutzungsagentur. Das ist eine Gesprächsrunde potenzieller Anbieter von Einzelhandel, Kultur, Gastronomie und Dienstleistungen einerseits sowie an einer Zwischennutzung interessierter Immobilienbesitzer andererseits.