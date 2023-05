Opladener Straße in Leichlingen aktuell gesperrt Rollerfahrer auf Opladener Straße schwer verletzt

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls mit einem Auto- und einem Motorrollerfahrer ist die Opladener Straße aktuell etwa noch bis 13 Uhr gesperrt. Beide Fahrzeuge waren am Montagvormittag in Richtung Innenstadt unterwegs, als der Zweiradfahrer von der Opladener Straße nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte. Das hatte der Fahrer eines dahinter fahrenden Mercedes offenbar zu spät bemerkt und fuhr in den Roller hinein. Der Rollerfahrer stürzte, sein Fahrzeug rutschte in ein entgegenkommendes Auto hinein.