Vorfahrt genommen Rollerfahrer beim Unfall schwer verletzt

Die Unfallursache ist klassisch zu nennen: Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen motorisierten Zweiradfahrer und verletzt ihn durch den Zusammenstoß schwer. Am vergangenen Dienstag wurde ein Rollerfahrer aus Krefeld bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 44-jährige Mann befuhr die Kaarster Straße aus Richtung Neuss kommend in Fahrtrichtung Kaarst. Nachdem er den Einmündungsbereich Kaarster- und Viersener Straße überquert hatte, missachtete ein ihm entgegenkommender Pkw beim Abbiegen in eine Einfahrt seinen Vorrang. Der Rollerfahrer konnte zwar noch bremsen, eine Kollision mit dem nach links abbiegenden Pkw jedoch nicht mehr verhindern. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Krefelder mit seinem Roller und verletzte sich dabei so schwer, dass er in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 64- jährige Pkw-Fahrer aus Korschenbroich blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.