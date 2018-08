Rem_Eschtival

Remscheid Bei der zweiten Auflage des „Eschtivals“ stehen mit den „Höhnern“ und Jürgen Drews echte Hochkaräter auf der Bühne.

In knapp drei Wochen wird bei der zweiten Auflage des „Eschtivals“ in Deutschlands ältestem Binnenfreibad wieder ordentlich gerockt – und das gleich an drei Abenden hintereinander. Gebucht sind als Star-Acts die kölschen Stimmungsbarden „Die Höhner“ und Mallorcas selbsternannter Ballermann-König Jürgen Drews mit seiner Band. Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren.

Für Samstag hätten sich ebenfalls schon mehr als 1000 Besucher ihre Karten über den Vorverkauf für diesen Abend gesichert. „Unser Ziel ist es, am Freitag bei den Höhnern

3000 und am Samstag bei Drews bis zu 2500 Besucher zu erreichen“, sagt Grote. Damit seien beide Tage dann ausverkauft und ein enormer Erfolg. Durchfinanziert sei das diesjährige „Eschtival“ trotz Sponsoren und bereits verkaufter Karten keineswegs, stellt Grote klar: „Mit den Gewinnen aus dem vergangenen Jahr haben wir Rücklagen für dieses Jahr gebildet, damit der Förderverein nicht in die Miesen kommt. Aber wir hoffen natürlich, dass es klappt und wir am Ende ein dickes Plus erwirtschaften, das wir in unser schönes Freibad investieren können.“ Wer also was Gutes für das Freibad und seine Stadt tun will, sagt der Fördervereinsvorsitzende, „der kauft sich eine Karte“.