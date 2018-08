Stadtfest-Besuche bleiben Sache der Spontanität

Remscheid Wenn Konzepte geändert werden, wird es immer unterschiedliche Meinungen geben, ob das Neue besser ist oder nicht.

Einen Riesling, einen Spätburgunder oder einen Gewürztraminer zu genießen, ist und bleibt eine Sache der Spontanität. Man muss in Stimmung dafür sein. Wie wäre es also mit einem Mittelweg, der Besucher, Winzer und Veranstalter gleichermaßen zugutekommen würde? Eintrittskarten könnten sehr gut auch erst noch an den Veranstaltungstagen vor Ort an ausgewiesenen Einlassbereichen verkauft werden, so wie es schon bei einigen Weihnachtsmärkten oder anderen Open-Air-Events in geschlossenen Bereichen geschieht. Der Gäste-Strom könnte so immer noch kontrolliert und gesteuert werden. Dem Veranstalter wären die Einnahmen gesichert, den Winzern wäre durch Laufkundschaft ein besseres Geschäft in Aussicht gestellt – und es kommen trotzdem nur die Besucher, die nur des Weinfestes wegen die Altstadt als Ziel haben.