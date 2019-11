Lennep : Haltestelle am Kreishaus soll verschönert werden

Lennep Es soll aufgeräumt werden am Kreishaus in Lennep. Schon lange ist der unschöne Zustand an der zentralen Stelle im Stadtteil nicht nur den täglichen Pendlern ein Dorn im Auge. Vor zwei Jahren hielten Politik und Verwaltung Sofortmaßnahmen bei einer Ortsbegehung an der Kölner Straße fest, die zu einer höheren Aufenthaltsqualität beitragen sollen.

Nun werden diese Maßnahmen angegangen, wie Burkard Fey von der Verkehrsplanung in der Bezirksvertretung (BV) Lennep berichtete.

„Das Kreishaus ist eine wichtige Haltestelle“, bemerkte er. Deshalb sollen dort die Gehwegplatten ausgetauscht, ein Blindenleitsystem eingeführt sowie die Bordsteine angehoben werden. In Zukunft könnte am Kreishaus zu den bisherigen zwei Linien noch eine weitere halten, berichtete Fey weiter. Deshalb wolle man sich auch um Fördermöglichkeiten aus der Nahverkehrspauschale für den Haltepunkt bemühen. Damit tue man etwas für den ÖPNV der Zukunft.