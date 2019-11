30 Jahre Mauerfall : Eine Reise in die Nachkriegszeit

Remscheid Helmut Epe und einige Mitglieder der Malerinnung Remscheid besuchten kurz nach dem Mauerfall die Stadt Wittenberg. Sie wollten den Kollegen im Osten helfen. Sie stießen auf Reserviertheit.

Es sollte eine Reise in die Zukunft werden, aber für Helmut Epe und seine Malermeisterkollegen entpuppte sich die Fahrt nach Wittenberg kurz nach dem Mauerfall eher als eine Reise in die Vergangenheit. Eine Zukunft mit den Kollegen im Osten entstand nicht.

Die Euphorie nach dem Mauerfall kam 1989 auch bei Paul Halbach an. Der Malermeister engagierte sich im CVJM-Heim in Lüttringhausen und pflegte zu den „Brüdern und Schwestern“ auch im Kalten Krieg freundschaftliche Kontakte. „Der Paul hat seinen CVJM-Freunden in Wittenberg immer wieder Farbe und Material gebracht“, erinnert sich Helmut Epe. Es waren Reisen in die Ostzone, die viele Nerven gekostet haben. Die Grenzsoldaten bauten regelmäßig den Lieferwagen von Halbach auseinander. Aber der Mann aus Lüttringhausen ließ sich nicht entmutigen.