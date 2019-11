Bergische Wirtschaft : 15 Millionen für neue Wege der Mobilität

Bergisches Land Die Landesregierung überreichte in Person von Andreas Pinkwart Zuwendungsbescheide für Projekte im Städtedreieck.

Viel Zeit hatte der NRW-Wirtschaftsminister nicht mitgebracht. Dafür hatte Professor Dr. Andreas Pinkwart (FDP) zwei wichtige Dokumente im Gepäck, auf die die mehr als 60 geladenen Gäste im Foyer der Wuppertaler Firma Aptiv sehnsüchtig warteten: die Zuwendungsbescheide für das Projekt „Bergisch Smart Mobility“ und das an der Uni Wuppertal angesiedelte Kompetenzzentrum Autonomes Fahren. Beides fördert das Land NRW bis Ende 2021 mit insgesamt 15 Millionen Euro.

Mit diesen Projekten werden durch das Land wichtige Initiativen zur Unterstützung der Transformation der Automobil- und Mobilitätswirtschaft in Nordrhein-Westfalen gefördert, die auf einer breiten Unterstützung der Industrie beruhen. Sie werden von Unternehmen getragen, die sich in diesem Jahr im neuen landesweiten Cluster automotiveland.nrw zusammengeschlossen haben. Sie werden im Cluster und in den Projekten von der Bergischen Universität Wuppertal und der Hochschule Ruhr-West unterstützt.