Remscheider Innenstadt : Testlauf für Sitzbank vor dem Theater hat begonnen

Innenstadt Es hat mit der Umsetzung dann doch ein bisschen länger gedauert.

Gut zwei Jahre nach dem Vorschlag der SPD, in der Nähe des Teo Otto Theaters eine Sitzbank zum Ausruhen oder zum Warten aufs Taxi für ältere Menschen aufzustellen, hat ein dreimonatiger Testlauf für die Idee begonnen.

Ein von Mitarbeitern des Diakonischen Werkes gebautes Sitzmöbel, das in dieser Form künftig auch im Kneipenviertel an der Alten Bismarckstraße zum Einsatz kommen soll, wurde jetzt in der Nähe des Theaters aufgestellt. Das einfache Modell ist deutlich preiswerter als die Standard-Bank, die zunächst hier vorgesehen war, berichtete Theater-Chef Lutz Heinrichs unlängst im Kulturausschuss.