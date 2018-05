Remscheid : Leckere Tropfen auf dem Schlosshof

Remscheid HÜCKESWAGEN (büba) Freunde edler Tropfen kommen am Wochenende in Hückeswagen wieder auf ihren Geschmack: Zum 13. Mal verwandelt sich der lauschige Schlosshof von Freitag bis Sonntag in eine Winzermeile. Weinbauern aus der Pfalz und von der Mosel kredenzen vor der historischen Kulisse ihre Produkte. Zudem gibt es zwei Stände mit Flammkuchen, Käse- und Wurtspezialitäten. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgen am Freitag, Dr. Mojo und am Samstagabend das "Gentile acustic duo". Für Sonntagnachmittag ist ein Platzkonzert mit dem Musikverein Dohrgaul vorgesehen.

Freitag bis Sonntag; Öffnungszeiten Freitag, 1. Juni, 18 bis 23 Uhr; Samstag, 2. Juni, 15 bis 23 Uhr; Sonntag, 3. Juni, 11 bis 18 Uhr. Schlosshof in der Altstadt.

(RP)