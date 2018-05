Remscheid: Diesel-Skandal verhagelt die Stimmung

Motorhaube an Motorhaube - für Autofreunde hatte die Allee-Straße am Wochenende viel zu bieten. Foto: Fotos (3) Jürgen Moll

Remscheid 150 Automodelle zeigten die Händler bei der Motorshow am Wochenende. Porsche zog viele Autofreunde an.

Dass die Autobranche noch immer am Diesel-Skandal zu knabbern hat, machte sich bei der diesjährigen Motorshow auf der Allee bemerkbar. Ob die eher magere Resonanz am zu guten Wetter lag oder am schwindenden Kundeninteresse, ließ sich nicht zweifelsfrei feststellen. Kunden und Aussteller aber bemerkten: Die Autoindustrie muss nachsitzen.