Remscheid : "Möhrchen" macht jedes zehnte Schulkind satt

Der "Möhrchen"-Vorstand (v. li.): Michael Wellershaus, Constanze Epe, Burkhard Mast-Weisz, Arndt Liesenfeld. Foto: Henning Röser

Remscheid Bei rund 6000 Kindern in Remscheid hat der Förderverein "Möhrchen" seit seiner Gründung im Jahr 2006 durch einen finanziellen Zuschuss sichergestellt, dass sie am gemeinsamen Mittagessen oder Frühstück in ihrer Schule teilnehmen konnten. 609.000 Euro an Spenden wurden in diesem Zeitraum für diesen Zweck gesammelt. Diese beeindruckenden Zahlen nannte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz in seiner Funktion als Vorsitzender des Vereins gestern vor der Presse.

Von Henning Röser

Der Verein mit seinen aktuell 61 Mitgliedern ist für seine Arbeit auf Spenden angewiesen. 70.000 bis 80.000 Euro werden pro Schuljahr benötigt, um sicherzustellen, dass kein Kind zuschauen muss, wenn in der Schule das Essen ausgeteilt wird, sagte Schatzmeister Michael Wellershaus. Dafür kämpfe sie mit "Leidenschaft und Herzblut" sagte Gründungsmitglied Constanze Epe, die den Verein aktiv nach außen vertritt und bei Vorträgen erklärt, warum Spenden gebraucht werden.

Immer wieder tauche in diesen Runden die Frage auf, ob der Verein den Eltern die Aufgabe, für das Essen ihrer Kinder zu sorgen, nicht zu leichtfertig abnehme. Das sei aber keineswegs der Fall, sagte Epe. "Möhrchen" mache keine aktive Werbung für die Unterstützung, sei aber immer dann zur Stelle, wenn die Schulsozialarbeiter oder die Lehrer signalisieren, dass die wirtschaftliche Situation in der Familie problematisch sei.

Die Zahl der Kinder, die Unterstützung erhalten, ist dabei ein Spiegel der Situation in der Stadtgesellschaft. Bedenke man, dass jeder zehnte Remscheider von Transferleistungen wie Hartz IV lebe, wundere es nicht, das von den aktuell rund 3500 Grundschulkindern 430 einen Zuschuss für das Frühstück in der Schule erhalten, sagte Mast-Weisz. Dass die Zahl bei den Mittagessen mit 372 niedriger liegt, hat damit zu tun, dass nicht alle Kinder an der Nachmittagsbetreuung der Schulen teilnehmen.



Die hohe Zahl der Teilnehmer erklärt auch, dass die Arbeit der Spendeneinwerbung nicht aufhört. Zwar überweisen die Mitglieder oft deutlich mehr als nur den reinen Vereinsbeitrag. Doch das reicht nicht aus. Aktuell stehe die Finanzierung nur bis zum Ende des Jahres 2018, berichtete Wellershaus. Um auch die zweite Hälfte des Schuljahres sicherzustellen, werden weitere Spenden gebraucht.

Spenden an: Möhrchen e.V., Stadtsparkasse Remscheid, IBAN: DE 48 3405 0000 0012 1007 80, BIC: WELADEDR XXX

(hr)