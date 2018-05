Remscheid: Klimafreundliche Mobilität ist facettenreich

Remscheid "Mobil in Remscheid" animierte zum Ausprobieren. Mobilitätsstrategie wird im Sommer beschlossen

Mitmachen, ausprobieren, Fragen stellen und vor allem die vielfältigen, klimafreundlichen Mobilitätsmöglichkeiten in der Stadt kennenlernen, das war das Ziel der Aktion "Mobil in Remscheid" auf dem Theodor-Heuss-Platz am Wochenende. Der Fachdienst Umwelt der Stadt Remscheid organisierte im Rahmen der Motorshow ein buntes Mitmachprogramm für die ganze Familie. Besonders bliebt war eine Testfahrt mit dem Segway, das ursprünglich als Mobilitätshilfe entworfen heute vor allem im Freizeitbereich eingesetzt wird.