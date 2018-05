Ansichtssache Ob Mast-Weisz Reist In Die Türkei : Es gibt kaum gemeinsame Interessen mit Kirsehir

Remscheid Die türkischen Vereine haben kürzlich noch einmal in einer Deklaration die Treue zum Grundgesetz bekräftigt. Doch es hinterlässt ein Gefühl von Unbehagen, wenn eine Selbstverständlichkeit betont werden muss.

Das Gespräch mit den Bürgern türkischer Herkunft pflegt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz in regelmäßigen Abständen. Er besucht die Vereine oder lädt zum Fastenbrechen ein. Das ist klug und angebracht, zumal in einer Stadt, in der die Gruppe der Menschen, die aus anderen Ländern zugezogen sind, immer größer wird. Als Oberbürgermeister ist er der Repräsentant aller Bürger. Und Kommunikation zählt zu seinen Stärken.

Der nun geplante Besuch in der türkischen Partnerstadt Kirsehir bedarf besonderer kommunikativer Fähigkeiten. Die politische Großwetterlage führt zu Verspannungen. Auch wenn Mast-Weisz immer betont, die Konflikte innerhalb der Türkei dürfen nicht auf die Straßen Remscheids exportiert werden - die Realität sieht anders aus. Konflikte mit einzelnen Gruppen bestehen. Wie die Lesung einer erdogankritischen Bundestagsabgeordneten bei der alevitischen Gemeinde vor einem Jahr belegt. Sie fand unter Polizeischutz statt, weil Anhänger von Präsident Erdogan mit gewaltsamen Störungen gedroht hatten.

Die große Mehrheit der türkischstämmigen Bürger gehört nicht zu den Extremisten und steht für die Werte des Grundgesetzes ein. Das haben die türkischen Vereine kürzlich noch einmal in einer Deklaration bekräftigt. Doch es hinterlässt ein Gefühl von Unbehagen, wenn eine Selbstverständlichkeit betont werden muss. So ist diese Deklaration nicht nur ein Zeugnis guten Willens, sondern auch ein Dokument der teilweise misslungenen Integration. Noch nie hat in Remscheid ein italienischer oder spanischer Verein es für nötig befunden, sich zum Grundgesetz zu bekennen. Die Türken bilden da eine problematische Ausnahme. Es liegt vermutlich daran, dass sie die größten Probleme bei der Integration haben.



Vor einiger Zeit hatte ich eine Begegnung mit einem türkischen Ehepaar. Der Mann begleitete seine Frau und Tochter zur Putzstelle in einem Büro. Der Mann, Mitte 50, sprach gebrochenes Deutsch. Die Frauen trugen Kopftücher. Seit über 15 Jahren leben sie in Remscheid. Sie stammen aus der Nähe von Kirsehir. Aber weder Tochter, noch Ehefrau konnten mich verstehen.

Ich habe mich gefragt, wie es sein kann, dass man nach 15 Jahren kein Wort Deutsch spricht. So freundlich die Menschen waren, ich dachte, sie haben kein Interesse sich zu integrieren. Ihnen reicht es, mit ihren Landsleuten zu reden, in türkischen Geschäften einzukaufen und türkisches TV zu sehen. Warum lebt man dann in Remscheid und nicht in Kirsehir? Weil es hier bessere Jobs gibt, bessere Ärzte und ein gutes Sozialsystem?

Es wäre ein Gewinn der Reise des OB, wenn er mit seinem Amtskollegen Yasar Bahceci Probleme der Integration bespricht. Das Assimilationsverbot von Erdogan blockiert ein Miteinander. Bahceci ist Mitglied von Erdogans AKP. Die Schnittmengen gemeinsamer Interessen sind minimal. Außer den Remscheider Türken interessiert sich ansonsten kaum einer für Kirsehir.

