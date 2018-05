Remscheid: Nur das Center darf am Sonntag nicht öffnen

Nur das Center darf am Sonntag nicht öffnen

Remscheid Gericht erlaubt Öffnung nur für Geschäfte direkt an der Alleestraße. Beim Center sei nicht eindeutig, ob es zur Einkaufsmeile dazugehöre. Managerin Andrea Schwenke macht das Urteil "fassungslos".

Geschäfte, die unmittelbar an der Alleestraße liegen, dürfen am Sonntag im Rahmen der Motorshow zwischen 13 und 17 Uhr ihre Türen öffnen. Das Allee-Center dagegen muss dann geschlossen bleiben. Mit diesem überraschenden Urteil hat das Oberverwaltungsgericht in Münster gestern für Kopfschütteln und Verärgerung gesorgt.