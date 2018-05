Remscheid: Volksbank feiert doppeltes Jubiläum

Remscheid Bei verschiedenen Aktionen werden vor allem die Kunden eingebunden. Der Vorstand bleibt dem Filialkonzept treu.

Dieses Jubiläum ist etwas Besonderes: Die Volksbank im Bergischen Land hat doppelten Grund zu feiern - und das über ein ganzes Jahr hinweg. Durch die Fusion im vergangen Jahr werden sowohl 100 Jahre Volksbank Remscheid-Solingen in 2018 als auch 150 Jahre Credit- und Volksbank in 2019 als ein großes Bankjubiläum der Volksbank im Bergischen Land mit verschiedenen Aktionen zu unterschiedlichen Themen gefeiert.

"Zeit ist mehr Geld", lautet das Leitmotiv, das sich die Genossenschaftsbank für das Jubiläumsjahr gesetzt hat. Das heißt nicht nur, dass, wie für das Ende des Jubiläumsjahres im Sommer 2019 geplant, Geld in soziale Einrichtungen fließen soll. Vor allem wolle man sich auch als Mensch einbringen. "Zeit heißt, sich zu engagieren für die Menschen in der Region", führte Otto den Gedanken des Leitmotivs aus. Im Mittelpunkt stehe wie bei der Gründung der Bank immer noch die Hilfe zur Selbsthilfe - der Grundgedanke von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der in diesem Jahr den 200. Geburtstag feiern würde. "Wir wollen die Traditionen erhalten. Vieles läuft nur gemeinsam", betonte Lutz Uwe Magney vom Vorstand. Als Beispiel nannte er die Crowdfunding-Plattform, die seit 2016 existiert.

Zum Jubiläum wirft das traditionsreiche Unternehmen nicht nur einen Blick zurück auf die Geschichte, die in Ratssälen, Gaststätten und Privatwohnungen mit engagierten Kaufleuten und Handwerkern zur Sicherung des Mittelstandes (1869 in Barmen und 1918 in Solingen) begonnen hat und durch die Verschmelzung unterschiedlicher Kreditinstitute gekennzeichnet ist. Auch die Zukunft und die Digitalisierung spielen eine zentrale Rolle, merkte Vorstandsmitglied Hardy Burdach an. Zwar werden viele Dinge ins Internet verlagert, an dem Konzept der Geschäftsstellen halte der Vorstand allerdings fest, weil er fest daran glaube, dass das die Zukunft bleibt.