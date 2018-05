Remscheid : Indisches Familientreffen in der Klosterkirche

Remscheid Ein musikalisches Familientreffen der besonderen Art wurde am Donnerstag in der Klosterkirche geboten. Das Maharaj-Trio, für diese Konzertreise angewachsen auf Quartett-Stärke, brachte fremdländische Klänge aus dem indischen Subkontinent nach Lennep.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Auf der Bühne musizierten der Vater und seine drei Söhne ohne elektrische Verstärkung. Denn, so hieß es in einer Ansage auf Englisch: "So können die Zuhörer den tatsächlichen Klang der Instrumente vernehmen, der nicht durch die Elektronik und die Verstärkung verfremdet wird." Knapp 60 Zuhörer wollten sich diesen Ausflug in fremde musikalische Welten nicht entgehen lassen. Und wurden mit virtuos dargebotener Musik belohnt.

Das Ensemble, das sich direkt ganz und gar entspannt auf den Bühnenboden setzte und zu spielen begann, war bereits zum zweiten Mal in der Klosterkirche zu Gast. Neben der wohl jedem Beatles-Fan bekannten Sitar, auf der ihr Spieler in teils haarsträubender Geschwindigkeit übers immer etwas unhandlich wirkende Griffbrett flitzte, spielten zwei andere Musiker das Sarod, eine ursprünglich aus dem afghanischem Kulturkreis stammenden Lautenart.

Der vierte Musiker sorgte auf den Tablas, verschieden große Trommeln, für den Rhythmus, der in der indischen Musik ohrenscheinlich eine große Rolle spielte. Eindrucksvoll war zu hören, wie der Trommler in rasender Geschwindigkeit seine Felle bearbeitete. Ebenso eindrucksvoll waren aber auch die Duelle, die sich die drei Saiteninstrumentalisten teilweise lieferten, wie sie sich die Bälle gegenseitig zuwarfen, sie aufnahmen, die Melodie-Gedanken fortführten und sich immer wieder in Virtuosität und Geschwindigkeit übertrafen.



Mit klassischem Strukturdenken im Sinne der uns bekannten westlichen Musik kam man nicht weit. Die Musik folgte ihren ganz eigenen Regeln, entwickelte dabei oftmals einen meditativen Charakter, auch wenn sie stellenweise immer wieder wie ein einziger wilder Wirbelwind durch die Klosterkirche fegte. Zwischendurch wurden immer recht amüsante Anmoderationen durch alle vier Musiker gemacht. So erfuhr man etwa, dass der Vater schon fast 200-mal in Deutschland gewesen sei und unter anderem auch Workshops in der Akademie Remscheid gegeben habe.

Es dauerte beim einen oder anderen ein paar Minuten, bis er sich auf die fremden Klänge voll einlassen konnte. Aber nachdem das Eis gebrochen war, war das kein Problem mehr - und ein Kopfkino-Besuch in Indien begann. Dass man ganz nebenbei hervorragenden Musikern zuhörte, die einen Großteil ihrer Einnahmen sozialen Organisationen zukommen lassen, war der schöne Nebeneffekt eines Abends.

