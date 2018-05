Über Baderegeln: Schwimmbad spiegelt die Gesellschaft

Remscheid David Bremerich und die stellvertretende Teamleiterin Melanie Manß sind als Fachangestelle für Bäderbetriebe im Freizeitbad H20 für die Sicherheit der Badegäste zuständig. Senioren bilden eine große Gruppe der Schwimmer.

Bremerich Meine Ausbildung habe ich 2010 angefangen und 2013 war ich damit fertig. Mit Ausbildung arbeite ich also schon seit acht Jahren in dem Beruf. Im H20 arbeite ich seit gut zweieinhalb Jahren.

Bremerich Morgens geht es um sechs Uhr los, also drei Stunden vor Beginn des Badebetriebs. Dann werden erst einmal die Wasserproben genommen und so die Wasserqualität überprüft. Die Verkehrssicherungspflicht, wie das offiziell heißt, muss dann hergestellt werden - wenn also etwas vom Vortag liegengeblieben ist oder etwas gerichtet werden muss, das abends um zehn Uhr nicht mehr erledigt werden konnte. Wir sorgen dann auch für die allgemeine Ordnung und Sauberkeit im Bad.

Bremerich Ich habe in den acht Jahren, die ich jetzt dabei bin, schon einige Dinge gesehen... Gelernt habe ich zum Beispiel in einem sehr kleinen Bad - da kennt man Opa Heinz und Oma Gertrud, die morgens ihre Runden drehen. Das ist sehr familiär, aber sie hatten auch ihre speziellen Wünsche...

Manß Ich stelle fest, dass die Verantwortung von den Eltern an die Schulen abgeschoben wird. So habe ich etwa von einem Elternteil gehört, dass die Gebühr für einen Schwimmkursus rausgeschmissenes Geld sei - denn das würden die an den Schulen ja eh machen. Früher war das anders, da konnten die Kinder schwimmen, wenn sie in die Schule kamen. Und die Schulen machen tolle Arbeit, aber können halt auch nicht alles auffangen.