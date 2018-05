Remscheid : Experten stellen heute auf der Alleestraße E-Autos vor

Remscheid Wie Elektroautos mit Solarstrom vom Eigenheim geladen werden können, ist Thema eines gemeinsamen Infoabends von Verbraucherzentrale und dem Fachdienst Umwelt der Stadt Remscheid am heutigen Donnerstag, 17. Mai, in den Räumen der Verbraucherzentrale, Alleestraße 32. Ab 18.30 Uhr erklärt Energieberater Jens Blome von der Verbraucherzentrale NRW, wie die Sonne in den Tank kommt und was dabei zu beachten ist. Von Fragen nach der Anlagengröße einer Photovoltaikanlage und der richtigen Ladeleistung bis zu Kosten und Fördermöglichkeiten kommen viele Punkte zur Sprache.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nicole Schulte, Klimaschutzmanagerin der Stadt Remscheid, stellt das Solarpotenzial-Kataster vor und wie es von interessierten Eigenheimbesitzern genutzt werden kann. Ab 17.30 Uhr können verschiedene Elektrofahrzeuge auf der Alleestraße vor der Verbraucherzentrale betrachtet werden. Experten stehen für Fragen bereit.

(red)