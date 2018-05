Remscheid: Summen statt Brummen

Remscheid Präsentation von Elektroautos auf der Alleestraße. Bisher sind erst 38 akkubetriebene Pkw in der Stadt gemeldet.

Kuchner präsentierte zusammen mit weiteren Elektroauto-Fahrern am Donnerstagabend auf der Alleestraße E-Modelle. Passanten durften unter die Motorhaube gucken und den Besitzer Fragen stellen. Die kleine E-Auto-Show war Teil des Infoabends zum Thema "Autofahren mit der Energie der Sonne", zu dem die Verbraucherzentrale Remscheid gemeinsam mit dem Fachdienst Umwelt der Stadt eingeladen hatte. "Wir wollen das Thema aus der Nische bringen. Elektromobilität ist ein Zukunftsthema, an dem wir nicht vorbeikommen", erklärte Lydia Schwertner, Leiterin der Verbraucherzentrale die Hintergründe zu der Aktion.

Bisher seien in Remscheid nur 38 Elektrofahrzeuge angemeldet, berichtete die Klimaschutzmanagerin Nicole Schulte. Zu wenig, befand Monika Meves vom Fachdienst Umwelt. Auch die Zahl der öffentlichen Ladestationen sei ausbaufähig. Neben den drei Stationen im Innenstadtkern gibt es nur eine weitere in Lennep am Alter Markt. Doch das Auto kann auch mit Solarstrom vom Eigenheim geladen werden. Jens Blome, Energieberater der Verbraucherzentrale, stellte in einem Vortrag die Vorteile der Photovoltaikanlage vor, beantworte Fragen zu Kosten, Installation und Fördermöglichkeiten.