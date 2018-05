Remscheid: Fortschritte an der Trecknase

Remscheid Läuft alles nach Plan, kann die Großbaustelle nächste Woche umgebaut werden.

Am Montag und am gestrigen Dienstag brachte das Unternehmen Dohrmann zwei Tragschichten auf. Am heutigen Mittwoch - so die Witterung es zulässt - folgt der Asphaltbinder, erläutert Hartmann. Laut Plan ist am Donnerstag vorgesehen, dass ein Unternehmen auf insgesamt 500 Metern Länge sogenannten Gussasphalt verlegt und damit eine Rinne zwischen Straßendecke und Bordsteinkanten herstellt, in der das Oberflächenwasser abfließen kann. Bliebe am Freitag noch hinreichend Zeit für die Asphaltdecke, das heißt, dann wären die Arbeiten an den Stellen erledigt, wo aktuell gearbeitet wird. Wenn alles fertig ist, kommt die große Umstellung