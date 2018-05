Remscheid: "Die Tafel hat großen Rückhalt"

Remscheid Der Vorsitzende Oliver Witte zieht nach mehr als fünf Jahren Arbeit für den Verein eine positive Bilanz seiner Tätigkeit.

Allerdings müsse sich die Tafel immer wieder bei den Bürgern in Erinnerung bringen, um ein ausreichendes Aufkommen an Spenden zu erhalten. Das gelte sowohl im finanziellen Bereich, als auch bei den Lebensmittelspenden, die täglich an die Bedürftigen verteilt werden. "Das ist kein Selbstläufer", sagte Witte. Mehrere Entwicklungen gelte es zu beachten. Zum einen brauchen auch andere Vereine und Gruppen, wie etwa "Möhrchen", Geldspenden für ihre Arbeit. Zum anderen ist die Tafel nicht mehr alleine auf dem Markt der Lebensmittelverteilung. Das Remscheider Projekt Foodsaver spreche die gleiche Spendergruppe an und sei somit eine Konkurrenz zur Tafel. Zudem erkennt Witte eine Umstellung in der Politik der großen Lebensmittelmärkte. Was früher an die Tafel gegeben worden sei, werde nun teilweise zum reduzierten Preis verkauft.