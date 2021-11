Röntgenmuseum in Remscheid : Spannende Versuche statt Kreidephysik

Röntgenmuseum in Remscheid

Die im Zentrum der Plasmakugel befindliche kleine Kugel dient als Elektrode, an ihr liegt eine hochfrequente Wechselspannung von je 20.000 Volt und Hertz an. Durch Handauflegen können entstehende Blitze gelenkt werden. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Seit zehn Jahren besteht das Schüler Röntgenlabor (RöLab) im Deutschen Röntgen-Museum in Lennep. Am Sonntag gab es neben einer kleinen Feierstunde auch einen Experimentiernachmittag für interessierte Besucher.

Was wäre die Medizin nur ohne Röntgens Entdeckung? Kaum auszumalen, wie es wäre, von einem Ärzteteam bei einer Operation blindlings aufgeschnitten zu werden, nur um auf Verdacht nachzuschauen, was im Inneren falsch sein könnte.

Doch nicht nur die moderne Medizin profitiert von den Röntgenstrahlen. Sie finden sich beispielsweise auch in den Scannern der Flughäfen an der Gepäckkontrolle wieder, in größeren Firmen bei der Materialüberprüfung oder im RöLab des Deutschen Röntgen-Museums, um Ü-Eier auf ihre Überraschung zu durchleuchten. Denn auf diese spielerische Art und Weise begeistern die Museumsmitarbeiter nun schon seit zehn Jahren Kinder und Jugendliche für die Wunder der Physik.