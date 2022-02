Ausstellung : „Kunst und Medizin“ im Fabry-Museum

Museumsleiterin Sandra Abend ist Kunsthistorikerin und hat die Bilder aus der Sammlung Murken zusammengestellt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Das Museum präsentiert erstmals eine neu erworbene Sammlung. Sie stammt von dem renommierten Arzt und Medizin- und Kunsthistoriker Professor Axel Hinrich Murken.

Wissenschaftlich orientierte Heilkunst und bildende Kunst haben auf den ersten Blick wenig Gemeinsames, da sie letztlich von unterschiedlichen Ansätzen ausgehen. Neben diesem Spannungsverhältnis gibt es dennoch eine Gemeinsamkeit. Denn beide Künste haben sich explizit dem Wohl der Menschen verschrieben. Besonders anschaulich wird dies in der Ausstellung „Kunst und Medizin“, die am Sonntag, 13. Februar, um 11 Uhr im Wilhelm-Fabry-Museum eröffnet wird. Basis der Ausstellung, die die Heilkunde im Spiegel der Kunstgeschichte reflektiert, ist die 2021 erworbene Sammlung, die von Axel Hinrich Murken, Arzt, Kunsthistoriker und Professor für Medizingeschichte an der Heinrich-Heine-Universität, zusammengetragen wurde.

Bei den über 60 Kunstwerken, die aus dem 17. bis 20. Jahrhundert stammen, handelt es sich überwiegend um Gemälde, die auf vielschichtige Weise das Verhältnis Wissenschaft und Glaube sowie Arzt und Patient beleuchten. „Mit dieser Sammlung verfügt das Wilhelm-Fabry-Museum über ein Alleinstellungsmerkmal in Nordrhein-Westfalen, denn für vergleichbare Exponate müsste man zur Charité nach Berlin oder nach Ingolstadt fahren“, erklärt nicht ohne Stolz Museumsleiterin Sandra Abend.

Info Vernissage ist Sonntag, 13. Februar Die Ausstellung wird am Sonntag, 13. Februar, um 11 Uhr durch Bürgermeister Claus Pommer im Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32a, eröffnet. Sie ist bis zum 20. März zu sehen. Die Öffnungszeiten sind dienstags, mittwochs und freitags von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 15 bis 20 Uhr, samstags von 14 bis 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ins Museum beträgt drei Euro, der Vortrag des Rahmenprogramms kostet acht Euro.

Als Kuratorin hat sie die Ausstellung in unterschiedliche Themenbereiche wie OP-Szenen, Bilder als Zeugnisse der Geschichte der Medizin, afrikanische Fetischfiguren, Orte der Heilung, Heilung und Glaube, Ärzte-Porträts sowie Totentanz unterteilt. Ein Bild Louis Pasteurs (von Albert Edelfelt) und eine Wandinstallation mit Zeitungsausschnitten über den Mediziner, Mikrobiologen und Hygieniker Robert Koch schlagen eindrucksvoll einen Bogen in die gegenwärtige Covid-Impfdiskussion. Gleich daneben sind in einer Vitrine kongolesische Fetischfiguren aus Tropenholz zu bewundern, denen mancher Querdenker unter Umständen eher vertrauen würden. Eine Mischung aus Kunst und durchaus ironisierender Infotafel zeigt der afrikanische Künstler Aboncas Diané. Wie eng Glaube und Berührung mit der Hoffnung auf Heilung verbunden sind, demonstriert exemplarisch das Bild „Christus heilt krankes Kind“ von Gabriel von Max, auf dem eine verzweifelte Mutter förmlich im Blick von Jesus versinkt. Heilende Hände stehen auch im Fokus der Bilder „Fango“ und „Help heal“ der Kunsthistorikerin und Malerin Christa Murken. Verschiedene Arzt-Charaktere lassen sich aus den Porträts herauslesen. Angefangen vom Röntgenarzt (Alexander Mohr, um 1930), der vielleicht nur entspannt guckt, weil er glaubt, den Durchblick zu haben, über den Chirurgen (Ernest Bekker, 1962), in dessen Blick sich Ernsthaftigkeit, Müdigkeit und ein Rest von Arroganz verbinden, bis hin zum Arztporträt mit Totenkopf von Georg Heine, auf dem der Medicus sich ein wenig als sinnierender Hamlet zu fühlen scheint.

Wer ins Krankenhaus kommt, scheint dem Tod geweiht. Dies erscheint als Aussage von J. Bauweus` Bild Hospitalszene, auf dem sich vier Kranke nicht nur ein Bett teilen müssen, sondern auch die Särge bereits unter dem Bett verstaut sind. Bitterböse geht es ebenfalls auf dem Bild „Schönheitsfehler“ von Georgy Bretschneider zu. Drei Operateure mit leblosen Augenhöhlen halten einen schwarzen Menschen fest, um ihm die Zunge herauszuschneiden. Die Zunge, also das Sprechorgan, respektive das, was gesprochen wird, wird offenkundig als Schönheitsfehler eingeschätzt. In ihrer historischen wie künstlerischen Vielschichtigkeit ist „Kunst und Medizin“ eine herausragende Ausstellung. Als Rahmenprogramm hält am Donnerstag, 17. März, 19.30 Uhr, Sandra Abend einen Vortrag „Götter in Weiß“.