Deutsches Werkzeugmuseum Remscheid : Kreatives für kleine Museumsfreunde

Veranstaltung: Das Deutsche Werkzeugmuseum bietet immer wieder auch Workshops an. So wird am 12. März, 11 Uhr, die Firma Kirschen zu Gast sein und Interessenten in die Kunst des Feinschliffs einweisen. Jeder darf sich auch später selbst ausprobieren. Weitere Infos und Anmeldung auf

www.werkzeugmuseum.org