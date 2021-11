Comedy in Remscheid : Copacabana: Drei Verpeilte in der Klosterkirche

Jünter, Jötz und Jürgen – die drei schrägen Improvisationscomedians aus dem WDR 2-Programm hatten eindeutig Lust auf augenzwinkernde „Eskalation“. Foto: Jürgen Moll

Lennep Jünter, Jötz und Jürgen – bekannt aus dem WDR 2-Programm mit ihrer Copacabana-Show – sorgten am Donnerstagabend in der Lenneper Klosterkirche für herzhaftes Gelächter im Publikum.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Mal wieder so richtig herzhaft lachen – das wäre doch in diesen Tagen der sich düster am herbstlichen Horizont abzeichnenden vierten Corona-Welle ein wahrlich erquickliches Vorhaben. Aber worüber bloß?

Über das Wetter ganz bestimmt nicht. Politik ist auch eher selten humorvoll und die derzeit stetig voranschreitende gesellschaftliche Spaltung definitiv alles, aber nicht lustig. Ein Besuch in der mit rund 50 Gästen für die momentanen Verhältnisse recht gut besuchten Klosterkirche am Donnerstagabend wäre diesbezüglich eine gute Alternative gewesen - Jünter, Jötz und Jürgen, die drei schrägen Improvisationscomedians aus dem WDR 2-Programm waren nach Lennep gekommen und hatten eindeutig Lust auf „Eskalation“.

Info Comedy im Radio gehört dazu Beliebtes Genre Radio Comedy im Radio ist meist nur ein oder zwei Minuten lang. Dass sie auch auf der Bühne abendfüllend funktioniert, wurde in NRW etwa von Maria Grund-Scholer und René Steinberg mit „Lachen Live!“ ab 2009 bestätigt. Es gibt daher immer wieder WDR 2-Comedians, die auch die Bühne suchen.

Das Trio lieferte dem lachhungrigen Publikum mit ihrem Programm „Klingt interessant, isses aber nicht“ die Gags im zackigen Halb-Minuten-Takt und der handlichen Familienpackung.

Die Bühnendekoration: eher spärlich und simpel. Aber manchmal muss mehr auch gar nicht sein: ein Stehtisch, an dem die drei Comedians ihrem Quatsch-Handwerk nachgehen konnten. Klar, schließlich waren es die nicht wirklich feinsinnigen, dafür aber treffsicher platzierten Gags, derentwegen das Publikum sich in dieser kühlen Herbstnacht nach Lennep begeben hatte.

So auch die Nummer als „Bahnmitarbeiter des Monats“. Da gab es nicht nur die typischen Zug-Hintergrundgeräusche nebst nasalem Sinnlosgequatsche des durchsagenden Schaffners und Sätzen wie: „Eine Droge, die bei Deutsche-Bahn-Mitarbeitern definitiv nicht wirkt ist – Speed. Kann man uns kiloweise einführen…“

So viele Gags, die die drei Verbal-Akteure in wechselnden Besetzungen sehr routiniert rüberbrachten, so viele Themen wurden auch behandelt.

Etwa die aktuelle Materialknappheit zum Thema Halbleiter - mit abstrusem Finale. „Slips bekommt man gerade auch nicht gut.“ - „Wieso, sind da auch Halbleiter drin?“ – „Nein, aber die sind auch knapp.“ Der Gag wurde übrigens mitgeschnitten, so, dass er am Freitagmorgen mit Lenneper Applaus im Radio gesendet werden konnte. Genau wie dieser, bei dem einem bei näherem Nachdenken aber das Lachen auch ein wenig im Hals stecken zu bleiben drohte. „An den Schulen sind doch Luftfilter!“ - „Ja, im Sekretariat. Auf dem Antragsformular.“ – „Ach ja, das Gebäuerchen hat das doch alles gut geregelt…“

Neben den Gags, die mal zu zweit, mal alleine einstudiert vorgetragen wurden, ging es auch um Improviastion. Ähnlich wie bei der Veranstaltungen der Theatergruppe „Springmaus“, durfte das Publikum den Akteuren Begriffe zurufen, über die dann komödienhaft improvisiert wurde. Hatten die Springmäuse indes feste Abläufe, über die sie improvisierten, quatschte das Copacabana-Trio über Begriffe wie „Outletcenter in Lennep“ oder „Strumpfhosen“ mal eben fünf Minuten vor sich hin, gab Kalauer von sich, witzelte und sorgte für teils kreischendes Gelächter im begeisterten Publikum. Da dürfte wohl die eine oder andere Lachträne geflossen sein, der eine oder andere Magen geschmerzt haben.

Schön auch die Rubrik: „Frag doch mal den Jötz“, bei der Fragen wie diese munter auseinandergenommen und irgendwie sicherlich auch beantwortet wurden: „Wie funktioniert eigentlich eine Familie?“ Oder: „Wie funktioniert eigentlich Lobbyismus?“

Bei Letzterem dürfe man nur verklausulierte Sätze verwenden: „Der Adler hat sich auf den Mast gesetzt - das heißt: Heute hab ich für Dich nix! Oder: Schönes Wetter heute - das heißt: Der Koffer mit dem Geld steht hinter dem Vorhang.“ Eigentlich nachvollziehbar, denn man könne ja nicht eindeutig sagen, wenn man den Politiker bestechen wolle. Die Fragen waren vom Publikum zuvor aufgeschrieben und in einer Box gesammelt worden. „Wie funktioniert eigentlich Corona? Ja, eigentlich läuft das doch ganz von selbst…“

Das Publikum in der Klosterkirche zeigte sich extrem begeisterungsfähig. Das Lachen, das beim einen oder anderen durchaus in die Richtung von Jauchzen oder Kreischen ging, kam und ging in Wellen. Wenn etwa über die Funktion einer Doppelhubluftpumpe ein 30-sekündiger Monolog folgte, an dessen Ende ein wahrer Jubelsturm gen Bühne wogte.