Impfeinrichtung in Remscheid : Verwaltung zeigt sich verärgert über Politik des Bundes

Sozialdezernent Thomas Neuhaus ist verärgert „über das Hin und Her“ in der Bundespolitik. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Gerade mal einen Monat ist es her, dass bundesweit die Impfzentren in den Kommunen geschlossen wurden. Der Bund hatte die Unterstützungszahlungen zum 30. September eingestellt, die Impfaufgabe wurde an die niedergelassenen Hausärzte delegiert.