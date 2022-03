Nach dem DOC-Aus in Remscheid : „Ampel“ will Bürger beim Neustart in Lennep konstant einbinden

„Ampel“ will Bürger beim Neustart in Lennep konstant einbinden

Lennep Je größer der zeitliche Abstand zum DOC-Urteil wird, desto mehr Ideen tauchen auch aus der Bürgerschaft auf, wie man die für das Outlet-Center vorgesehenen Flächen mit einem Mehrwert für Lennep alternativ entwickeln kann.

Diesen Eindruck gewinnt Grünen-Fraktionschef David Schichel aus vielen Gesprächen mit Bürgern oder Vereinen in den vergangenen Tagen. Diese Ideen, so schlägt die Ampel-Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP in einem Antrag für die Ratsssitzung am Donnerstag vor, sollen künftig in einer regelmäßig stattfindenden „Lennep-Konferenz“ mit Bürgern, Akteuren im Stadtteil und Experten diskutiert werden.