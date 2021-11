Remscheider Hauptauschuss hat getagt : SinnLeffers: Kritik fällt verhalten aus

Auf der unteren Alleestraße gibt es viele leerstehende Geschäftsräume. Die Stadt will mit einem Sanierungskonzept neues Leben in die Innenstadt bringen. Foto: Röser, Henning/Röser. Henning

Remscheid Im Hauptausschuss nennt die SPD das Scheitern beim Ankauf der Immobile „katastrophal“. Die CDU erwartet von der Verwaltung nun einen „Jetzt-erst-recht.Effekt“. Die Grünen erkennen auch eine Mitverantwortung der Politik.

Weniger scharf als von vielen Beobachtern erwartet ist am Donnerstagabend in der Sitzung des Hauptausschusses die politische Reaktion auf das Scheitern der Stadt beim geplanten Ankauf der SinnLeffers-Immobilie auf der Alleestraße ausgefallen. Wie berichtet, hatte die Stadt Fehler bei der Zustellung jenes Schriftstücks gemacht, mit dem sie das Vorkaufsrecht für die Schlüsselimmobilie geltend machen wollte. Nun kommt ein privater Investor zum Zug

Vorlage In einem Bericht für die Politik aus dieser Woche schreibt die Stadt. Es „wurde unterschätzt, dass der Empfänger in einem Postzustellungsverfahren per Einschreiben abwesend sein kann und die Rechtswirksamkeit gefährdet ist“. Auch sei „niemand verpflichtet“, ein bei der Post hinterlegtes Schriftstück abzuholen.

Von einen peinlichen Fehler sprach Grünen-Fraktionschef David Schichel. Dass die Stadt über die neue Nutzung der SinnLeffers-Immobilie nun nicht mehr selber bestimmen könne, sei ein Rückschlag auch für die Eigentümer auf der Allee, die sich vom Sanierungskonzept der Stadt einen Revitalisierungsimpuls erhofft haben. Schichel nahm auch die Politik in die Verantwortung. Schon 2020 habe der Rat mit der Vorkaufsrechts-Satzung jenes Instrument beschlossen, dessen Anwendung nun misslang. Ab dem Tag des Beschlusses sei es Pflicht auch des Rates gewesen, sich auf den „Tag X“ vorzubereiten, an dem die Satzung zur Anwendung komme.

Den Blick nach vorne richtete für die FDP Sven Chudzinski. Die Stadt müsse den eingeschlagenen innovativen Weg auf der Allee weitergehen und nun auf „Augenhöhe mit dem Investor verhandeln“. „Fehlende Projekt-Steuerung“ erkannte Waltraud Bodenstedt (W.i.R.) nach Lektüre des Berichts der Verwaltung als eine Ursache des Misslingens. Dafür spräche auch die „Löcher im Zeitstrahl“. Dass das 20-Millionen-Projekt am Ende an missglückter Zustellung scheiterte, will ihr umso weniger einleuchten als sich an den Regeln für die Zustellung von Dokumenten seit Jahren nichts geändert habe.