Umbenennung einer Remscheider Schule : EMA-Gymnasium trägt ab 1. Januar den neuen Namen

Rermscheid Nach mehr als 30 Jahren hat der Rat am Donnerstagabend einen Schlussstrich unter die immer wieder aufflammende Diskussion über eine Umbenennung des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums gezogen.

Bei einer Gegenstimme (Pro Remscheid) und drei Enthaltungen (W.i.R., Echt, SPD) stimmte der Hauptausschuss für den Antrag der Schule auf Umbenennung. Ab dem 1. Januar 2022 wird die Schule dann offiziell Emma-Herwegh-Gymnasium heißen. Bis dahin sind noch einige Formalien von Stadt und Schule zu erledigen. So muss unter anderem der Namenszug an der Fassade an der Elberfelder Straße ausgetauscht werden. Verwaltung und Schule sind zum Thema schon länger im Austausch, berichtet Arndt Liesenfeld vom Schulverwaltungsamt.