Remscheider Polizei geht von Brandstiftung aus : Fahrzeug brennt am Henkelshof

Lennep In der Nacht zu Mittwoch hat ein Auto am Henkelshof in Lennep gebrannt. Gegen 3.35 Uhr meldete ein Anwohner der Polizei den brennenden Pkw der Marke Dodge.

Es gelang dem 36-Jährigen den Brand selbst mit einem Feuerlöscher zu löschen. Erste Ermittlungen vor Ort deuten auf eine vorsätzliche Brandstiftung im Bereich des vorderen rechten Reifens hin.

Etwa eine Stunde, bevor der Fahrzeug-Brand entdeckt wurde, wurde der Polizei eine lautstarke Personengruppe in der Nähe des Tatortes gemeldet. Ob diese womöglich mit dem Brand in Verbindung steht, ist aktuell nicht sicher, allerdings Gegenstand der Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang suchen die Brandermittler der Polizei nach weiteren Zeugen. Diese können ihre sachdienlichen Hinweise unter der Telefonnummer 0202/284-0 an die Polizei weitergeben.

(red)